Jovanović (CLS): Cena skupljanja i odnošenja smeća u Beogradu biće veća za 22 odsto

Beta pre 1 sat

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović pozvao je danas gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da odbije rešenje o povećanju cene skupljanja i odnošenja smeća.

Kako su naveli iz CLS, nadzorni odbor JKP "Gradska čistoća" usvojio je odluku o povećanju cene skupljanja i odnošenja smeća u Beogradu za domaćinstva i poslovne objekte za 22 odsto.

Ubuduće će, kako su istakli, cena odnošenja smeća po kvadratnom metru za domaćinstva iznositi 12,10 dinara, ukoliko gradonačelnik potvrdi ovu odluku.

"Pozivam gradonačelnika Aleksandra Šapića da odbije da donese rešenje kojim će ovo poskupljenje stupiti na snagu, zato što problem u Beogradu nije cena komunalnih usluga, već neracionalno upravljanje javnim komunalnim preduzećima i korupcija", naveo je Jovanović u saopštenju.

(Beta, 14.04.2026)

Jene Maglai: Pobeda Petera Mađara ruši monopol SVM-a, ali oni ostaju uz Vučića

Danas pre 21 minuta
Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima u Crnoj Gori do četvrtka zbog protesta prevoznika

U pet udesa u Nišu petoro povređenih, među njima i četvorogodišnje dete

Vukadinović o godišnjici rada Macutove Vlade: Ministri samo pomoćni radnici koji grade Vučićev kult

Direktor Beogradskih elektrana: Sutra se završava grejna sezona, nastavlja se ako temperatura padne ispod 12

Prof. dr Dragan Mitić: Kovač iz Vraništa - knjiga koja otvara novo pitanje porekla čuvene figurine

