Jovanović (CLS): Cena skupljanja i odnošenja smeća u Beogradu biće veća za 22 odsto

Kako su naveli iz CLS, nadzorni odbor JKP "Gradska čistoća" usvojio je odluku o povećanju cene skupljanja i odnošenja smeća u Beogradu za domaćinstva i poslovne objekte za 22 odsto.

Ubuduće će, kako su istakli, cena odnošenja smeća po kvadratnom metru za domaćinstva iznositi 12,10 dinara, ukoliko gradonačelnik potvrdi ovu odluku.

"Pozivam gradonačelnika Aleksandra Šapića da odbije da donese rešenje kojim će ovo poskupljenje stupiti na snagu, zato što problem u Beogradu nije cena komunalnih usluga, već neracionalno upravljanje javnim komunalnim preduzećima i korupcija", naveo je Jovanović u saopštenju.