Karić (Zeleni Srbije): Složićemo se sa odlukom koju Vučić bude doneo u vezi sa izborima

Beta pre 18 minuta

Predsednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić izjavio je danas, nakon konsultacija kod predsednika države Aleksandra Vučića, da nema informacije u vezi sa raspisivanjem izbora, ali je istakao da će se složiti sa odlukom koju bude doneo predsednik Srbije.

"Nama je bila čast što smo pozvani na ovaj sastanak. Izneli smo svoje stavove u vezi sa Evropskom unijom, podsetili predsednika da smo deo čelične koalicije već 10 godina, na čelu sa Srpskom naprednom strankom i sa predsednikom lično", rekao je Karić na konferenciji za medije u Predsedništvu Srbije.

Naveo je da se složio sa predlozima predsednika Srbije Vučića u vezi sa slobodnom trgovinom i istakao da je zadovoljan zbog toga što je predsednik najavio ubrzanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Dodao je da je izrazio podršku predsedniku Srbije u kontekstu globalne političke situacije i vojnih dejstava koja će možda eskalirati.

(Beta, 14.04.2026)

Stranke vladajuće koalicije protiv prevremenih izbora nakon konsultacija sa Vučićem

