Si Đinping razgovarao sa prestolonaslednikom Abu Dabija o situaciji na Bliskom istoku i saradnji

Predsednik Kine Si Đinping razgovarao je danas u Pekingu sa prestolonaslednikom Abu Dabija šeikom Haledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom o bilateralnim odnosima i regionalnoj stabilnosti.

Si je tokom susreta izneo predlog od četiri tačke za promociju mira i stabilnosti na Bliskom istoku, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Predlog uključuje poštovanje principa mirnog suživota, nacionalnog suvereniteta, vladavine međunarodnog prava, kao i usklađivanja razvoja i bezbednosti.

Si je naveo da su UAE sveobuhvatni strateški partner Kine i da Kina pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa.

Dodao je da odnosi dve zemlje beleže zdrav i stabilan razvoj, uz produbljivanje političkog poverenja, kontinuirani napredak pragmatične saradnje i intenzivne kulturne razmene.

On je pozvao na izgradnju snažnijeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva, uz međusobnu podršku u ključnim interesima i važnim pitanjima, održavanje razmene na visokom nivou i jačanje strateškog poverenja.

Dve strane su razmenile mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu.

(Beta, 14.04.2026)