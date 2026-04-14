Si Đinping razgovarao sa prestolonaslednikom Abu Dabija o situaciji na Bliskom istoku i saradnji

Beta pre 1 sat

Predsednik Kine Si Đinping razgovarao je danas u Pekingu sa prestolonaslednikom Abu Dabija šeikom Haledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom o bilateralnim odnosima i regionalnoj stabilnosti. 

Si je tokom susreta izneo predlog od četiri tačke za promociju mira i stabilnosti na Bliskom istoku, prenosi Kineska medijska grupa (CMG). 

Predlog uključuje poštovanje principa mirnog suživota, nacionalnog suvereniteta, vladavine međunarodnog prava, kao i usklađivanja razvoja i bezbednosti.

Si je naveo da su UAE sveobuhvatni strateški partner Kine i da Kina pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa. 

Dodao je da odnosi dve zemlje beleže zdrav i stabilan razvoj, uz produbljivanje političkog poverenja, kontinuirani napredak pragmatične saradnje i intenzivne kulturne razmene.

On je pozvao na izgradnju snažnijeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva, uz međusobnu podršku u ključnim interesima i važnim pitanjima, održavanje razmene na visokom nivou i jačanje strateškog poverenja.

Dve strane su razmenile mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu.

(Beta, 14.04.2026)

Si izneo predlog od četiri tačke za „mir i stabilnost“ na Bliskom istoku

Ovo su 4 tačke kineskog plana za Bliski istok! Si Đinping ih predao arapskom princu tokom sastanka u Pekingu (foto, video)

Si Đinping razgovarao sa prestolonaslednikom Abu Dabija o situaciji na Bliskom istoku i saradnji

Si Đinping razgovarao sa prestolonaslednikom Abu Dabija o situaciji na Bliskom istoku i saradnji

Si Đinping razgovarao sa prestolonaslednikom Abu Dabija o situaciji na Bliskom istoku i saradnji

Kineski predlog mira na Bliskom istoku: Četiri ključne tačke

Kina iznela mirovni plan za Bliski istok: Ima četiri tačke, evo na šta se odnose

