Studenti u blokadi podneli krivičnu prijavu protiv ministara Bratine i Glišića

Beta pre 54 minuta

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su danas da su podneli krivičnu prijavu protiv ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratine i ministra za javna ulaganja Darka Glišića.

Student Pravnog fakulteta Andrej Popović izjavio je za televiziju N1 da su Bratina i Glišić "svojim skandaloznim nastupima na sredstvima javnog informisanja" izvršili krivična dela.

"Svojim izjavama da policija može da ubija studente i da se na blokaderskim fakultetima deca mogu vratiti kući u sanducima, uznemirili su javnost, afirmisali nasilje prema studentima i, da kažemo, legalizovali nelegalne postupke organa policije", naveo je Popović.

Advokatica Sara el Sarag kazala je da koja god kazna bude dosuđena, odgovornost ima svoje ime i prezime.

"Zna se ko je počinilac krivičnog dela, zna se ko uznemirava javnost, tako da mislim da će tužilaštvu biti vrlo lako da ih oglasi krivim, jer same te izjave - da zamenjujemo kovčege učenjem i smrt znanjem - je nešto što ne sme ni da se izgovori dok ste sami, a kamoli na nacionalnoj frekvenciji", rekla je El Sarag.

Ocenila je i da bi ovaj proces morao da bude brz i da tužioci više ne smeju da se, kako je rekla, "kriju iza floskula da imaju 1.000 nerešenih predmeta".

Ministar Bratina izjavio je ranije da studenti "nisu svesni da tamo ona policija ima pravo da ih bije i da ih ubije".

"I negde smo svi smatrali da je dobro da mladi mogu da se izraze, i tako dalje. Međutim, u trenutku kada mladi shvate nešto na sasvim ozbiljan način, kada je neko u stanju da im proda anarhističku ideologiju, znate, oni nisu svesni da tamo ona policija ima pravo da ih bije i da ih ubije", rekao je ministar ranije.

Bratina je potom naveo da su njegove reči izvučene iz šireg konteksta i interpretirane na način "koji ne odražava suštinu onoga što je želeo da saopšti", navodeći da nikada ne bi podržao da bilo ko bude izložen nasilju, a zbog njegove izjave studentima i građanima je izvinjenje uputio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je to bila "neoprostivo loša izjava, bez obzira da li je izvučena iz konteksta ili ne".

Ministar Glišić je, takođe ranije ovog meseca, poručio roditeljima budućih studenata da ne upisuju decu na "blokaderske fakultete, jer će im ih vratiti u kovčegu kao što su vratili devojku iz Šapca", govoreći o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu 26. marta.

"Zamilsite sad roditelje koji ovo gledaju. Je l' treba da upišu svoje dete na Beogradski univerzitet ili na fakultet gde je dekan neki blokader? Da im dete regrutuju u njihovu pešadiju, da ga šalju da ide da se tuče po gradovima širom Srbije. Da skladište pirotehnički materijal, da skladište narkotike. Da ih uvlače u tu njihovu blokadersku sektu. I da izgube glavu", kazao je tada Glišić.

(Beta, 14.04.2026)

