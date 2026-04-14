Utvrđeni rezultati izbora u Sevojnu, Stamatović odlučuje ko će biti na vlasti

Beta pre 1 sat

Izborna komisija užičke opštine Sevojno je utvrdila izveštaj o sprovedenim lokalnim izborima 29. marta, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije.

Za koaliciju koju predvodi Srpska napredna stranka, odnosno za listu "Aleksandar Vučić naša porodica" glasalo je 2.108 birača a za listu "Ujedinjeni - Sevojno" - 1.906.

Obe liste osvojile su po devet odborničkih mandata u lokalnom parlamentu, piše u izveštaju.

Jedan odbornički mandat osvojila je lista stranke koju predvodi Milan Stamatović - "Zdrava Srbija - zdravo da pobedi" za koju je glasao 131 birač.

Ispod cenzusa je ostala lista "Srpski liberali za zeleno Sevojno" za koju je glasalo 29 birača.

U birački spisak bilo je upisano 5.545 birača, na izbore je izašlo njih 4.250 a ukupan broj važećih glasačkih listića je iznosio 4.174.

(Beta, 14.04.2026)

Povezane vesti »

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRezultati izboraSrpska napredna strankaIzboriSevojno

Politika, najnovije vesti »

Danas pre 2 sata