Vremenska prognoza za utorak, 14. april: Promenljivo oblačno, kišno i vetrovito

Beta pre 15 minuta

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. 

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju. 

Najniža temperatura biće od pet do 13, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni. 

Vreme u Beogradu će danas biti umereno oblačno i vetrovito, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. 

Duvaće umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, uveče u slabljenju. 

Najniža temperatura biće oko 12, a najviša dnevna oko 19 stepeni. 

(Beta, 14.04.2026)

Povezane vesti »

Košava će nositi sve pred sobom: Upravo se oglasio RHMZ i izdao hitno upozorenje: Širom Srbije popaljeni meteoalarmi, spremite…

Košava će nositi sve pred sobom: Upravo se oglasio RHMZ i izdao hitno upozorenje: Širom Srbije popaljeni meteoalarmi, spremite se i za pljuskove sa grmljavinom

Blic pre 15 minuta
Serbian News Media pre 15 minuta
Pravo u centar pre 14 minuta
Orkanski vetar! U ovom gradu izmeren udar od 105 km/h: Evo do kada će košava duvati

Orkanski vetar! U ovom gradu izmeren udar od 105 km/h: Evo do kada će košava duvati

Telegraf pre 14 minuta
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, oprez zbog jačeg vetra, posebno u podunavskom području i Banatu

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, oprez zbog jačeg vetra, posebno u podunavskom području i Banatu

N1 Info pre 43 minuta
Insajder pre 49 minuta
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 23 stepena; Očekuje se dolazak "krvave" kiše iz Sahare…

Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 23 stepena; Očekuje se dolazak "krvave" kiše iz Sahare

RTV pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Kamioni staju na granicama: Crnogorski prevoznici pokreću dvodnevnu blokadu

Kamioni staju na granicama: Crnogorski prevoznici pokreću dvodnevnu blokadu

Insajder pre 14 minuta
Beta pre 15 minuta
Naslovne strane za utorak, 14. april 2026. godine

Naslovne strane za utorak, 14. april 2026. godine

Beta pre 5 minuta
Košava će nositi sve pred sobom: Upravo se oglasio RHMZ i izdao hitno upozorenje: Širom Srbije popaljeni meteoalarmi, spremite…

Košava će nositi sve pred sobom: Upravo se oglasio RHMZ i izdao hitno upozorenje: Širom Srbije popaljeni meteoalarmi, spremite se i za pljuskove sa grmljavinom

Blic pre 15 minuta
Serbian News Media pre 15 minuta