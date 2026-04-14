Vremenska prognoza za utorak, 14. april: Promenljivo oblačno, kišno i vetrovito

Beta pre 15 minuta

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura biće od pet do 13, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti umereno oblačno i vetrovito, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Duvaće umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura biće oko 12, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

(Beta, 14.04.2026)