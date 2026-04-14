Vučić Gociju: Dijalog traži poštovanje, nisam džak za udaranje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon poziva evropskog demokrate Sandra Gocija na televizijsku debatu odgovorio je da nije "džak za udaranje".

"Želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti 'džak za udaranje'. Imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima", rekao je Vučić za Blic.

On je to rekao komentarišući poziv generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP) Sandra Gocija na debatu.

"Spremni smo za otvorenu diskusiju o slobodi, demokratiji i Evropi, na neutralnoj platformi poput N1, pred nezavisnim novinarima", rekao je Goci.

Vučić je Blicu zatim rekao da je više puta jasno istakao da je spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika.

"Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumeo koliko si važan, inače bi ih zamolio da i tebe uvrste u spisak sagovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju grešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe", naveo je Vučić.

U saopštenju Evropskih demokrata navodi se da je poziv Gocija usledio kao odgovor na Vučićeve kritike EDP-a tokom gostovanja na RTS-u.

Kritika je usledila nakon objave EDP-a na društvenim mrežama koja je postavljala političko pitanje: ko će biti sledeći autokrata koji će pasti nakon Viktora Orbana, pri čemu su pomenuti i neki drugi lideri, uključujući predsednika Vučića. Objava je imala značajan odjek u Srbiji, sa više od milion pregleda, naveli su.

(Beta, 14.04.2026)