Gotovinski krediti i dalje vode: Ukupan dug prema bankama u Srbiji porastao za 15,5 odsto

Građani najviše duguju po osnovu gotovinskih kredita, čiji iznos je porastao za 23,2% Kašnjenja u otplati kredita su najmanja kod građana (1,2%), dok su preduzetnici najviše kasnili (3,4%) Stanovništvo i privreda su poslednjeg dana marta na ime kredita bankama u Srbiji dugovali 4.435,479 milijardi dinara, od čega je stanovništvo dugovalo 2.006,694 milijardi, pravna lica 2.331,537 milijardi dinara, a ostalo je dug preduzetnika, objavilo je Udruženje banaka Srbije