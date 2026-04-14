"Izdaja porodice nije dostignuće" Ovo je bivša žena Petera Mađara koju je tajno snimao: Razvod je bio jeziv i sav prljav veš je isplivao

Mađar se javnosti obratio nakon što je predsednica Katalin Novak podnela ostavku zbog afere oko pomilovanja osuđenika Zbog te afere iz politike se povukla i bivša Mađarova supruga Judit Varga, koja je bila na čelu liste Fidesa za Evropske izbore Pojavio se početkom 2024. praktično niotkuda, a sada će postati premijer Mađarske.

Režim Viktora Orbana je napao iznutra, a iza njegovog uspeha stoje dve žene. Za jednu od njih je sam Orban rekao da “ima premijerske sposobnosti”. Peter Mađar i njegova opoziciona stranka Tisa odneli su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koje je čitava Evropa pratila - ne bez napetosti. Naime, pobeda Mađara i Tise na izborima u Mađarskoj predstavlja veliku promenu u evropskoj politici. Nakon 16 godina neprekidne vlasti Orbana, Mađarska ulazi u