Košava će nositi sve pred sobom: Upravo se oglasio RHMZ i izdao hitno upozorenje: Širom Srbije popaljeni meteoalarmi, spremite se i za pljuskove sa grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se jutros i upozorio građane na veoma turbulentne vremenske prilike širom Srbije.

Pred nama je prilično vetrovit dan, a u pojedinim delovima zemlje očekuju se i pljuskovi praćeni grmljavinom. Kako se navodi RHMZ, već tokom jutra lokalna pojava kiše i pljuskova očekuje se u pojasu od zapadne Srbije pa sve do Vojvodine. Ipak, ono što će najviše obeležiti današnji dan jesu opasni udari košave. - Udari košave u Beogradu dostizaće 50 km/h, a na jugu Banata 85 km/h. U toku dana promenlјivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim