Sutra se u Beogradu završava sezona grejanja: Evo od čega zavisi da li će radijatori biti topli i posle 15. aprila

Vukić je poručio da građani neće imati razloga za brigu oko kvaliteta grejanja ni u narednoj sezoni Ova, šezdeseta grejna sezona protekla je bez većih problema i sa minimalnim brojem reklamacija i kvarova Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da su radijatori bili topli i poslednjih dana sezone, a da će se grejanje nastaviti ukoliko prosečna temperatura padne ispod 12 stepeni. Sezona grejanja se sutra zvanično završava, međutim vreme je još uvek varljivo