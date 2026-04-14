Kineski predsednik kaže da svetski poredak tone u haos

Kineski predsednik Xi Jinping istakao je, tokom posete španskog premijera Pedra Sáncheza Kini, da dve zemlje dele principe u nastojanju da se pronađe odgovor na sve veću globalnu nestabilnost.

Obe zemlje su ranije oštro kritikovale američko-izraelske napade na Iran i pozvale na deeskalaciju i mir. "Međunarodni poredak se raspada i tone u haos", rekao je Xi u utorak Sáncheza u Pekingu. Iako kineski predsednik često opisuje međunarodnu situaciju kao turbulentnu, ovo je najjača formulacija koju je do sada upotrebio u javnosti, pri čemu kineski izraz ne označava samo nered već i moralni pad. "I Kina i Španija su zemlje principa i integriteta", rekao je Xi,