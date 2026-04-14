Jene Maglai: Pobeda Petera Mađara ruši monopol SVM-a, ali oni ostaju uz Vučića

Nakon pobede opozicione Tise i Petera Mađara na izborima u Mađarskoj, odnos Budimpešte prema mađarskoj zajednici u dijaspori će se promeniti, u smislu da će zloupotreba sredstava i monopol prestati, smatra advokat i nekadašnji gradonačelnik Subotice Jene Maglai.

Ipak, smatra da se Savez vojvođanskih Mađara (SVM) neće odvojiti od Aleksandra Vučića i SNS, jer su „sa njima interesno povezani i previše su duboko zagazili u te vode“. Peter Mađar rekao je danas na trosatnoj konferenciji za štampu da će razgovarati sa rukovodstvom Srbije, ali i Savezom vojvođanskih Mađara, uprkos tome što su podržali Viktora Orbana. Advokat Jene Maglai siguran je da će se odnos Budimpešte promeniti prema mađarskoj zajednici u Srbiji kada Tisa i