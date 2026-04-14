Mađar najavio obustavu emitovanja vesti na državnim medijima

Peter Mađar, lider stranke Tisa i pobednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, izjavio je danas da će njegova vlada obustaviti emitovanje vesti na javnim državnim medijima, prenosi N1.

Mađar je naveo da će obustava emitovanja vesti biti na snazi sve dok se ne obezbedi nepristrasno izveštavanje, prenosi Rojters. On je najavio da će pokrenuti suspenziju televizije i radija pod kontrolom države kako bi zaustavio „propagandu“ Fidesa, piše Gardijan. Novinarima državnih medija poručio je da „treba da ažuriraju svoje biografije“ i da „nisu bili u stanju da budu u toku“ tokom izborne kampanje. Mađar je poručio i da će nova administracija nastojati da