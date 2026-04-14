Sutra počinju pripremni radovi na gradnji tunela od Dunavske do Savske padine, menjaju se linije gradskog prevoza

Sekretarijat za javni prevoz Beograda objavio je da sutra počinju pripremni radovi na fazi 1 izgradnje dela tunela od Karađorđeve ulice do Dunavske padine, zbog čega će četiri linije gradskog prevoza ići izmenjenom trasom.

Radovi će dovesti do potpunog zatvaranja ulice Jovana Avakumovića i to deo od Bulevara despota Stefana u dužini od 110 metara prema Ulici Poenkareovoj, kao i zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake u Bulevaru despota Stefana, od Ulice Dragoslava Srejovića, u dužini od 450 metara, do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza, objavljeno je na sajtu Beoifo.