U pet udesa u Nišu petoro povređenih, među njima i četvorogodišnje dete

U protekla 24 časa na području grada Niša dogodilo se pet saobraćajnih udesa, a u njima je povređeno pet osoba, među kojima je i jedno četvorogodišnje dete, kazali su u Hitnoj pomoći.

Prema rečima Maje Jovanović, doktorke niške Hitne pomoći, četvorogodišnjeg dečaka je oko 14 časova oborilo vozilo u Ulici Dimitrija Tucovića i on je sa višestrukim povredama prevezen do reanimacije Urgentnog centra u Nišu. „Pre tog udesa ekipa Hitne pomoći intervenisala je zbog pacijenta koji je zadobio otvoreni prelom potkolenice i povrede ruku prilikom pada sa motora u selu Ostrovica“, izjavila je Jovanović za lokalnu televiziju u Nišu. U toku jučerašnjeg dana,