Slavimo vaskršnji utorak: Najsrećniji dan u godini! Sve što danas započnete nosi blagoslov.

Danas obeležavamo Vaskršni utorak, treći dan Vaskrsa, ujedno i crveno slovo u kalendaru Srpske pravoslavne crkve.

U većini krajeva Srbije, vaskršnji praznici traju tri dana. Na Vaskrsni utorak se nastavljaju gozbe i veselja, na kojima se ugošćavaju rođaci, kumovi, komšije i prijatelji. Po narodnom verovanju, sve što se na ovaj dan započne, nosi blagoslov - biće uspešno i dugotrajno. Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola, a njegova suština se objašnjava rečima Svetog apostola Pavla, zapisanih u apostolskim delima: "Ako Hristos ne vaskrse, prazna je propoved naša i prazna je