(Udarno) Iran pristao na sporazum sa Amerikom?! Veliki preokret u toku, evo koje uslove je Vašington stavio na sto

Iran je navodno spreman da pristane na petogodišnje zamrzavanje svog nuklearnog programa, dok Sjedinjene Američke Države traže znatno duži moratorijum, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na detalje sa diplomatskih sastanaka u Pakistanu.

Prema tim navodima, Teheran i Vašington prešli su sa opštih političkih poruka na razgovore o konkretnim rokovima za obustavu iranske nuklearne aktivnosti, što ukazuje na ulazak pregovora u osetljiviju i sadržajniju fazu, piše Njujork tajms. Na sastancima je, kako se navodi, otvoreno pitanje trajanja eventualnog prekida iranskih nuklearnih aktivnosti. Vašington insistira na dvadesetogodišnjem moratorijumu, dok je Teheran navodno izrazio spremnost da obogaćivanje