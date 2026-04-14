Bivši učenik nasumično pucao po školi: Šta se zna o zločinu u Turskoj u kom je povređeno 16 osoba

U srednjoj školi na jugoistoku Turske ranjeno je najmanje 16 osoba nakon što je naoružani napadač, za koga je utvrđeno da je bivši učenik te škole, pucao nasumično na prisutne, nakon čega je izvršio samoubistvo, izjavio je guverner oblasti Hasan Šildak.

Dodao je da je napadač, 19-godišnji bivši učenik, tokom napada koristio sačmaru i da je pucao nasumično. Šildak je naveo da napadač nije imao prethodne krivične dosije i da je policija školu ocenila kao bezbednu. Prema prvim izveštajima, u napadu je povređeno deset učenika, četiri nastavnika, jedan policajac i jedan radnik u kantini. Emre Bašaran, urednik Euronews Turska, kaže da se ovakvi napadi ne dešavaju često u Turskoj, da slobodno posedovanje oružja ne