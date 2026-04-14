Po nacionalnosti – čovek, po veroispovesti – partizanovac: Oproštaj navijača, prijatelja i porodice od Vujoševića

U skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom košarkaškom stručnjaku, treneru Dušku Vujoševiću.

Od najvećeg partizanovca oprostili su se porodica, prijatelji i brojne kolege među kojima i Željko Obradović, Novica Veličković i njegov poslednji pulen Vanja Marinković. Po nacionalnosti - čovek. Po opredeljenju - borac za slobodu i pravdu. Po veroispovesti - partizanovac, grobar. Ovim rečima su se navijači, prijatelji i porodica oprostili od legendarnog Duška Vujoševića. Čestit i dostojan, epiteti su koji su se ponavljali na komemoraciji održanoj u Skupštini