Po nacionalnosti – čovek, po veroispovesti – partizanovac: Oproštaj navijača, prijatelja i porodice od Vujoševića
Euronews pre 1 sat | Autor: Euronews Srbija/Ana
U skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom košarkaškom stručnjaku, treneru Dušku Vujoševiću.
Od najvećeg partizanovca oprostili su se porodica, prijatelji i brojne kolege među kojima i Željko Obradović, Novica Veličković i njegov poslednji pulen Vanja Marinković. Po nacionalnosti - čovek. Po opredeljenju - borac za slobodu i pravdu. Po veroispovesti - partizanovac, grobar. Ovim rečima su se navijači, prijatelji i porodica oprostili od legendarnog Duška Vujoševića. Čestit i dostojan, epiteti su koji su se ponavljali na komemoraciji održanoj u Skupštini