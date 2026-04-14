Vučić nastavio konsultacije: Prvi sastanak sa Ruskom strankom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim partijama, a oko 9.00 sati počeo je sastanak sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem.

Vučić će se u 9.30 sati sastati sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a potom u 10.00 sati sa strankom Zeleni Srbije. Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu. Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije