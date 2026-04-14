Sudar stvarnosti za Orbana i Mađara: Forbes pogled iz Budimpešte na kraj jedne mađarske ere

Parlamentarni izbori u Mađarskoj 2026. godine, održani u nedelju, doneli su politički zemljotres.

Pokret star jedva dve godine ostvario je ubedljivu pobedu nad aktuelnom vlašću koja je, prema navodima, koristila punu snagu države – uključujući i obaveštajne službe – kako bi ostala na vlasti. Kasno uveče 12. aprila, sa prebrojanih 99% glasova, stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom, osvojila je 138 mesta u parlamentu koji ima 199 poslanika. Orbanova stranka Fides pala je na 55 mandata (sa 135 pre četiri godine), dok je krajnje desničarska Mi Hazank ušla u