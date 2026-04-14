Ponoš za N1 iz Berlina: Vučić prema Mađaru kao prema Piculi, to nije dobro za dobrosusedske odnose

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je večeras za televiziju N1, da je Aleksandar Vućić u prvom obraćanju Peteru Mađaru posle jučerašnjih izbora U Mađarskoj upotrebio identičan rečnik koji koristi u obraćanju Piculi.

On je, iz Berlina gde se sa kolegama iz SSP, ZLF i PSG nalazi u poseti Bundestagu i nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova, ocenio da to itekako ima veze i sa evropskom budućnosti Srbije i sa dobrosusedskim odnosima. Dosta je indikativna i sama atmosfera u režimskim medijima, a koja liči na parastos. Čestitka Vučića Mađaru, koja je stala u jednu rečenicu i kao da je isceđena iz suve drenovine, dovoljno jasno govori. On je grubo odgovorio na jedan dosta razuman