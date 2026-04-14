Vučić: Realno je da vojni rok bude obnovljen od 1. marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je realno da obaveza služenja vojnog roka bude obnovljena do 1. marta iduće godine i ocenio da će nakon toga "država biti mnogo snažnija". "Mislim da je realno da se sve obaveze koje se tiču regrutnih lista završe do septembra ili oktobra ove godine a od onda od 1. marta krenemo sa vojnim rokom", rekao je Vučić novinarima nakon posete novoizgrađenoj kasarni za Odred vojne policije specijalne namene "Kobre" u