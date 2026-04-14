CEO region poštuje i žali Duška Vujoševića: Košarkaši velikog rivala došli na sahranu legende, a tu je i bivši trener Crvene zvezde!

Zaista velikan! U Beogradu se danas održava komemoracija povodom smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića, koji će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, čime mu se odaje počast za ogroman doprinos srpskoj košarci, ali i KK Partizanu.

Napravio je Duško veliki broj košarkaša, a protiv još večeg broja je igrao. A na najveći broj košarkaša je imao uticaj, bilo direktan ili indirektan. Tako da se na njegovoj sahrani nalaze i košarkaši Dubaija, ovosezonskog možda i glavnom rivalu Partizana za abaligaški pehar, FIlip Petrušev i Klemen Prepelić, a sa vencom je došao i