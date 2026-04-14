Srbija ponovo ima košarkašicu u najjačoj ligi sveta: Evo gde je naša prelepa Anđela završila nakon drafta!

Srbija ponovo ima igračicu u WNBA: Anđela Dugalić izabrana kao deveti pik na draftu! Srpska košarka dobila je lepu vest iz Sjedinjenih Američkih Država, pošto je Anđela Dugalić izabrana kao deveti pik na WNBA draftu 2026. godine, a njen novi klub biće Vašington Mistiksi.

Tako je Srbija, posle nekog vremena, ponovo dobila svoju predstavnicu u najjačoj ženskoj košarkaškoj ligi na svetu. Dugalićeva u glavni grad SAD stiže iz UCLA, gde je ostavila veoma dobar utisak, a zanimljivo je da će u Vašingtonu ponovo deliti svlačionicu sa bivšom saigračicom Loren Bets, koju su Mistiksi izabrali kao četvrtog pika. Vašington je tako jasno pokazao da gradi moćnu mladu unutrašnju liniju za budućnost. Srpska reprezentativka igrala je za UCLA posle