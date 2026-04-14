Sankcionisani kineski tanker prošao kroz Ormuski moreuz uprkos blokadi

Tanker „Rich Starry“ prvi je brod koji je napustio Persijski zaliv i prošao kroz Ormuski moreuz od početka američke blokade uvedene u ponedeljak popodne, pokazuju podaci platformi LSEG, MarineTraffic i Kpler, prenosi Reuters.

Vlasnik tankera, kineska kompanija Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, ranije je uvrštena na listu sankcija Sjedinjene Američke Države zbog poslovne saradnje sa Iran. Brod je prethodno isplovio iz Ujedinjeni Arapski Emirati, gde je ukrcao teret. U trenutku stupanja blokade na snagu, koju je najavio predsednik Donald Trump nakon neuspešnih američko-iranskih pregovora u Islamabad, kroz moreuz je prolazilo još jedno plovilo povezano sa Iranom, prema podacima