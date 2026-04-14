BLOG UŽIVO: Američka blokada Ormuskog moreuza na snazi, Iran preti odgovorom nakon neuspelih pregovora

Američka pomorska blokada iranskih luka stupila je na snagu u skladu s najavom Donalda Trampa, nakon što su propali pregovori s Iranom u Pakistanu o mirovnom sporazumu. Mirovni pregovori između SAD i Irana u Islamabadu propali su u subotu posle maratonskih 21 sat. Tramp je poručio da ga ne zanima da li će se Iranci vratiti pregovorima, ali je jedan američki zvaničnik rekao za Rojters da su strane i dalje u kontaktu, dok Džej Di Vens tvrdi da je ostvaren „napredak“. Iran je Trampovu pretnju blokadom nazvao

Na pregovorima u Islamabadu koji su održani proteklog vikenda, Sjedinjene Američke Države i Iran nisu se složili oko vremenskog perioda u kom bi trajala obustava nuklearnih aktivnosti Teherana, saopštili su danas zvaničnici koji su upoznati sa pregovorima. Zvaničnici su za "Njujork tajms" (NYT) rekli da su SAD predložile Iranu da "obustavi" sve nuklearne aktivnosti na 20 godina, dok je Iran izneo predlog da te aktivnosti obustavi na pet godina. Izvori koji su