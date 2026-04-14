Kineski tanker pod sankcijama SAD prošao Ormuski moreuz iz luke u Emiratima

Kineski tanker "Rič stari", koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, prošao je danas kroz Ormuski moreuz nakon što je isplovio iz luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uprkos američkoj blokadi, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju na sajtu Marine traffic.

Podaci pokazuju da je tanker sa kineskom posadom utovario teret u svojoj poslednjoj luci pristajanja, Hamriji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. "Rič Stari" je prvi tanker koji je prošao kroz Ormuski moreuz i koji je izašao iz Persijskog zaliva od juče u 16.00 sati po srednjoevropskom vremenu, kada je počela američka blokada saobraćaja iz iranskih luka, prenosi Rojters. Tanker i njegov vlasnik, kompanija "Šangaj sjuanrun šiping", pod američkim su sankcijama zbog