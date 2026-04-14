Mađarski recept za srpsku opoziciju: Može li Tisa da se "prelije" u Srbiju? (VIDEO)

Nakon trijumfa Petera Mađara i njegove Tise na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, u javnosti u Srbiji se postavlja pitanje može li ovdašnji antivladin front da po sličnom modelu ostvari pobedu na izborima. Sagovornici Insajdera su saglasni da se nešto od mađarskog iskustva može iskoristiti ali i da su najveće nepravilnost u susednoj zemlji tek delić onoga što se moglo videti u prethodnim izbornim procesima u Srbiji.

Neprikosnoveni vladar Mađarske u četiri mandata Viktor Orban, do pre dva dana imao je dvotrećinsku većinu parlamentu. Jedni izbori bili su dovoljni za rezultatski nokaut Orbanovog Fidesa, a dvotrećinsku većinu sada ima Peter Mađar. Duga predizborna kampanja pažljivo se pratila u velikom delu sveta, daleko prevazilazeći okvire jedne male centralnoevropske države. Kampanja se s pažnjom pratila i u Srbiji i to ne samo zato što mnogo ljudi ovde ima pravo glasa, već i