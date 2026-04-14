Od srede do februara 2027. radovi u Bulevaru despota Stefana: Izmenjen režim saobraćaja od Pančevačkog mosta do Cvijićeve

Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će od srede 15. aprila do 10. februara 2027. godine biti izmenjen režim saobraćaja u Bulevaru despota Stefana, na deonici od Pančevačkog mosta do Cvijićeve ulice zbog pripremnih radova na izgradnji linijskog infrastrukturnog objekta - dela tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine, kao i radova na zaštiti i izmeštanju instalacija. U saopštenju navode da je reč o radovima u Fazi 1 i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu

Vozila javnog prevoza će se u smeru od Pančevačkog mosta ka centru grada kretati Bulevarom despota Stefana jednom saobraćajnom trakom. Putničkim motornim vozilima od Pančevačkog mosta ka centru grada neće biti dozvoljeno kretanje Bulevarom despota Stefana, već će biti preusmereno na Poenkareovu ulicu. U smeru od centra grada ka Pančevačkom mostu, sva vozila će ići Bulevarom despota Stefana u redovnom režimu. Iz ovog gradskog sekretarijata preporučuju vozačima da sa