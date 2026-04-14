Pred nastavak suđenja u slučaju Generalštab konzervatorka zaslužna za stavljanje zaštite poručuje: Neko je pokušao da se našali (VIDEO)

Pred Specijalnim sudom sutra se nastavlja postupak protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje državnih službenika u slučaju Generalštab. Okrivljenima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu i falsifikovanje službene isprave. Sve je počelo od ideje da se lokacija na kojoj je smešten kompleks Generalštaba ustupi privatnom investitoru. Tužilaštvo tereti optužene da su nezakonito skinuli zaštitu spomenika kulture sa ovog kompleksa, ali tu odluku su odbili da sprovedu

Tužilaštvo za organizovani kriminal nema dilemu – u optužnom predlogu ministra kulture Nikolu Selakovića tereti, između ostalog, da je na sastanku 10. jula 2024 . direktorima gradskog i republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i Aleksandru Ivanoviću naložio da u Ministarstvo istog dana donesu predloge ukidanja zaštite zgradama Generalštaba. Ovakav zahtev je značio kršenje procedura koji predviđa Zakon o kulturnom nasleđu. Uprkos protivljenju