Vučić: Imaćemo najbolje dronove u regionu, realno da redovan vojni rok bude od marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Izrael i Srbija zajednički praviti dronove i da će naša zemlja imati najbolje dronove u ovom delu sveta, kao i da će redovno služenje vojnog roka početi verovatno od marta sledeće godine.

Vučić je, na obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre", na pitanje novinara da li je realnije da redovno služenje vojnog roka počne u novembru illi u martu sledeće godine, rekao da je realnije da to bude u martu sledeće godine. "Ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene septembar, oktobar, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to bude vrlo pristojno",