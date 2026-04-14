RHMZ: Nestabilno i promenljivo vreme na jugoistoku Srbije

VRANJE-LESKOVAC-NIŠ Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za jugoistok Srbije, od srede 15. aprila do nedelje 19. aprila, prognozira nestabilno i promenljivo vreme, vetrovito i delimično sa padavinama, kišom, i smenom sunca i oblaka.

U Nišavskom, Jablaničkom i Topličkom okrugu u sredu se najavljuje slabija kiša, jak vetar promenljivog pravca, prestanak padavina se najavljuje u četvrtak, a do nedelje će se smenjivati sunce i oblaci. Za Pčinjski okrug RHMZ prognozira u sredu jake povremene pljuskove praćene grmljavinom, slabiju kišu u četvrtak i petak, a vikend će biti bez padavina sa smenom oblaka i sunca. Jutarnje temperature vazduha će se kretati od šest do 10 stepeni u plusu, a dnevne od 19