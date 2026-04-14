7 miliona vožnji na instalacijama: Završena skijaška sezona na Kopaoniku

Skijaška sezona na Kopaoniku završava se u ponedeljak, 13. aprila, saopštilo je JP Skijališta Srbije. - Sezona će trajati 131 dan, a zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje, ski centar je radio punm kapacitetom skoro sve vreme.

Zabeleženo je oko 7 miliona vožnji na instalacijama. Zbog ovogodišnjih izdašnih snežnih padavina i interesovanja skijaša, od kraja marta pa sve do 13. aprila u funkciji su žičara Karaman greben, Pančićev vrh, Duboka 2, ski lift Mašinac, poligon za početnike u Dolini sportova i bob na šinama. Popust na sve karte je 30 posto, kaže se u saopštenju ovog preduzeća. Mnogi će vaskršnje praznike iskoristiti i obići Kopaonik kako bi uživali u snegu tokom prolećnih dana.