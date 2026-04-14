Čišćenje priobalja gradskog keja: Velika ekološka akcija u Trsteniku

Radnici JKSP "Komstan” Trstenik su, nakon izlivanja i povlačenja vodostaja reke Zapadne Morave, sproveli akciju čišćenja priobalja u zoni gradskog keja.

Uklonjena je veća količina otpada i PET ambalaže, čime je ovaj prostor ponovo uređen, bezbedniji i prijatniji za sve građane i posetioce. Čuvajmo prirodu zajedno, jer samo odgovornim odnosom prema životnoj sredini gradimo zdraviju i lepšu budućnost za sve, poručuju iz Opštinske uprave Trstenik.