Izašli zvanični podaci o broju ranjenih američkih vojnika! Nova meta SAD: Za ovog čoveka nude 10 miliona dolara!

Od najnovijeg Hronološki Američki Stejt department ponudio je nagradu od 10 miliona dolara za informacije o Ahmadu al-Hamidaviju, vođi grupe Kataib Hezbolah.

U objavi na mreži X u utorak, Stejt department je naveo da je ova milicija, koju podržava Iran, „odgovorna za napade na američke diplomatske objekte u Iraku, kidnapovanje američkih državljana i ubistva nevinih iračkih civila“. „Pomozite nam da zaustavimo nasilje. Pomozite nam da zaustavimo al-Hamidavija. Pošaljite nam informacije“, saopštio je Stejt department. Kataib Hezbolah je pre dve nedelje u Iraku kidnapovao američku novinarku Šeli Kitlson, koja je oslobođena