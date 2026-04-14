"Pevci" na pragu pojačanja: Totenhem u poodmaklim pregovorima sa Robertsonom

Fudbalski klub Totenhem je u poodmaklim pregovorima oko dovođenja defanzivca Liverpula Endija Robertsona, koji bi na leto mogao da stigne kao slobodan igrač, preneli su danas britanski mediji.

Robertson je prošle nedelje potvrdio da će napustiti Liverpul nakon devet godina u klubu, po isteku ugovora ovog leta. Londonski klub već duže vreme prati 32-godišnjeg levog beka i pokušao je da ga angažuje još tokom januarskog prelaznog roka, ali Liverpul tada nije bio spreman da ga pusti. Interesovanje Totenhema i dalje je snažno, a iako potpuni dogovor još nije postignut, pregovori su, prema dostupnim informacijama, u završnoj fazi. Eventualni transfer, međutim,