Šampion na teškom gostovanju: Evo gde možete da gledate meč Liverpuč - PSŽ

Aktuelni osvajač Lige šampiona, ekipa Pari Sen Žermena, gostuje Liverpulu u revanšu četvrtfinala.

Parižani su u prvoj utakmici napravili veliki korak ka polufinalu, pošto su slavili sa 2:0. Bila je to jedina pobeda domaćina u prvim utakmicama četvrtfinala. Ali, daleko od toga da su "Sveci" mirni. Poznato je da je huk sa "Enfild rouda" davao krila igračima da nadoknade i veće minuse iz prvih utakmica. Utakmicu iz Liverpula možete da gledate na kanalu TV Sport premium 1, a sve zanimljivosti sa i oko terena na stranicama portala Kurir sport.