Tuga, suze, emotivni govori... Održana komemoracija Dušku Vujoševiću - potresne fotografije obišle Srbiju! (galerija)

Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini. Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom treneru. Komemoraciju su obeležile tužne scene, emotivni govori i suze kod mnogih prisutnih, a ovo su neke od najpotresnijih fotografija. Sve vesti o Dušku Vujoševiću možete pročitati OVDE.