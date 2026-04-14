Ubica iz Turske ostavljao jezive poruke na društvenim mrežama! Najavljivao masakr zastrašujućim rečima: "Spremite se za..." (foto)

Omer Ket (19) koji je ušao u srednju stručnu i tehničku školu Anadolije „Ahmet Kojundžu“ u okrugu Siverek u Šanliurfi sa sačmarom i otvorio vatru nasumično, a zatim sebi oduzeo život, objavljivao je preteće poruke na društvenim mrežama danima pre incidenta.

Napadač je pre pucnjave objavio: „Spremite se. Za nekoliko dana će biti napad u ovoj školi. “ Telo napadača je izvučeno iz škole i prevezeno u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu u Šanliurfi radi obdukcije. Nakon prijava očevidaca, policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta. Saznalo se da je 16 ljudi, uključujući učenike, povređeno, dok se napadač sakrio unutar škole. Kada je osumnjičeni odbio da se preda uprkos upozorenjima policije, jedinice za