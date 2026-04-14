Kina iznela mirovni plan za Bliski istok: Ima četiri tačke, evo na šta se odnose

Kineski predsednik Si Đinping izneo je predlog u četiri tačke za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, prenose kineski državni mediji.

Predlog uključuje poštovanje načela mirnog suživota, poštovanje nacionalnog suvereniteta, pridržavanje međunarodnog prava, kao i usklađivanje razvoja i bezbednosti, navodi agencija Sinhua. Si je predlog izneo tokom sastanka u Pekingu sa jednim od ključnih političkih aktera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prestolonaslednikom Abu Dabija šeikom Haledom bin Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom. Rat između SAD i Izraela protiv Irana imao je posredne posledice i na Kinu.