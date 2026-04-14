Na čitulji Dušku Vujoševiću pisalo i "drugarica Žuta": ženka labradora nije se odvajala od kovčega na sahrani

Najtrofejniji trener Partizana Duško Vujošević bio je poznat kao veliki ljubitelj pasa i toliko su mu značili da je i na čitulji bilo napisano ime njegovog ljubimca, Žute.

Ženka labrador dovedena je ovog utorka i Novo groblje gde je Vujošević sahranjen u Aleji zaslužnih građana. O Vujoševićevoj ljubavi prema psima govorio je na komemoraciji u Skupštini grada Beograda njegov prijatelj Sinan Gudžević, pesnik, esejista i prevodilac. "Na posmrtnici za dragog Duška Vujoševića među ožalošćenima, suprugom Anom, sinom Lukom i sestrom Natašom nalazi se još jedno ime - drugarica Žuta. To je stanovnica Duškove kuće, labradorka koja će uskoro