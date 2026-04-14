Ovo je bivši učenik (19) koji je pucao u školi u Turskoj: Ranio 16 ljudi pa presudio sebi

Napadač koji je ušao u srednju stručnu i tehničku školu Anadolije "Ahmet Kojundžu" u okrugu Siverek u Šanliurfi sa sačmarom, o tvorio vatru nasumično, a zatim sebi oduzeo život, identifikovan je kao devetnaestogodišnji Omer Ket.

Telo napadača je izvučeno iz škole i prevezeno u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu u Šanliurfi radi obdukcije. Utvrđeno je da je napadač bio bivši učenik škole, koju je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program, prenosi "Hurijet". Kako je preneo "Dejli mejl", bivši učenik se najpre zabarikadirao u školi, a nakon neuspešnih pregovora je izvršio samoubistvo. Guverner je potvrdio da napadač nije imao prethodni krivični