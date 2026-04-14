Ovo su 2 glavna uslova Amerike za Iran: Nova runda pregovora na vidiku

Nova runda mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država moguća je već ove nedelje, saznaje " NBC News" pozivajući se na dva anonimna izvora.

Prvi pregovori održani su u petak 10. aprila u Islamabadu u Pakistanu i nisu dobro prošli nakon više od 20 sati rasprave nakon čega su obe delegacije proglasile pregovore neuspešnim. Nakon toga su usledile nove pretnje sa obe strane, a američka mornarica je od ponedeljka 13. aprila započela blokadu Ormuskog moreuza. Prethodnog vikenda je u Pakistanu, kao deo američke delegacije, bio i američki potpredsednik Džejms Di Vens koji je očekivao da će uspeti pregovori i