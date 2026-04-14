Veljko Paunović ponovo okupio najbolje iz Superlige Srbije: Evo ko je bio na spisku selektora

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović nastavio je praksu započetu pre nekoliko meseci, pa su se tokom poslednja dva dana u Kući fudbala u Staroj Pazovi družili i upoznavali sa sistemom rada potencijalni reprezentativci iz Superlige Srbije.

Paunović je prethodnih meseci redovno gledao mečeve najvišeg ranga, a sve ono što mu je zapalo za oko rešio je i da testira. Drugo okupljanje fudbalera koji igraju u srpskim klubovima, a koji bi mogli da postanu seniorski reprezentativci, opravdalo je očekivanja selektora. Paunović je zadovoljan onim što je video, sviđa mu se kako talentovani fudbaleri prihvataju ideje koje im prezentuje i veruje da će među njima biti onih koji će u budućnosti nositi dres Srbije.