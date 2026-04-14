Vremenska prognoza za 14. april: Postepeni rast temperature uz slabije lokalne padavine

Prema vremenskoj prognozi za utorak 14. april 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od dva do sedam stepeni.

Maksimalna dnevna od 12 do 21 stepen uz slabije lokalne padavine. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko sedam stepeni. Prema vremenskoj prognozi za sredu 15. april, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 12 do 19