Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima u Crnoj Gori do četvrtka zbog protesta prevoznika

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima u Crnog Gori počinje danas u deset sati, a trajaće do četvrtka u isto vreme, u znak protesta zbog mera Evropske unije kojima se smanjuje vremenski rok boravka prevoznika u njenim članicama.

Iz Udruženja prevoznika ranije su kazali da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prelazima, izuzev u Luci Bar, prenela je RTCG. Blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lekova, životinja i zapaljivog materijala. Udruženje prevoznika poručilo je da će, ukoliko mu ne ispune zahteve, pokušati da produži protest.
