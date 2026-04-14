Brnabić zakazala sednicu Skupštine, na dnevnom redu predlog za glasanje o nepoverenju Vladi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za sredu, 15. april, prvu sednicu redovnog zasedanja republičkog parlamenta na čijem će dnevnom redu biti predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podnela su sredinom februara 62 narodna poslanika iz redova opozicije. Razlog je, kako tada navedeno, afera Generalštab i tvrdnja da su pojedini ministri učestvovali u nezakonitim odlukama oko skidanja zaštite sa zgrade, a da ih uprkos tome premijer Đuro Macut nije smenio. Predstavnik predlagača je, kako je tada pisao Insajder, lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. Pored njihove poslaničke grupe, potpisnici su SSP,