Mađarski novinar o prvim koracima Mađarove vlasti: Zahtevaće ostavku predsednika, preuzeće javni servis, redefinisaće odnose sa Srbijom

O situaciji u Mađarskoj posle izbora, na kojima je ubedljivu pobedu osvojila stranka Tisa Petera Mađara nad Fidesom premijera Viktora Orbana, za N1 je govorio novinar Gabor Bodiš, navodeći da se sada ponavljaju raniji zahtevi Petera Mađara da će tražiti ostavku predsednika države i predsednika Ustavnog suda.

Ističe i da Mađar i Tisa imaju pripremljen scenario za preuzimanje javnog servisa mađarske televizije, radija i agencije MTI. "To će se verovatno dogoditi prvi dan nakon glasanja u parlamentu o novoj vladi i premijeru sredinom maja", smatra Bodiš. Naš sagovornik je mišljenja da će se Mađarska, u odnosu na Balkan i Srbiju, ponašati u skladu sa EU. "Njemu (Mađaru) je sad najhitniji posao da ode u Brisel i da dobije 20 milijardi evra, koji tamo stoje zbog neslaganja